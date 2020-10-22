شركة تركية تخطط لامتلاك حصة بأكبر ميناء في إسرائيل

أكدت وكالة "بلومبرج"، الأمريكية إن شركة تركية مؤهلة لامتلاك حصة في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وقالت "بلومبرج" أن الشركة التركية، تضم شركة شحن أمريكية، ستقوم بتقديم عطاءات لشراء ميناء حيفا، أكبر ميناء بحري في إسرائيل، وذلك بعدما أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن النفوذ الصيني والتداعيات الأمنية التي ينطوي عليها بيع المنشأة الاستراتيجية للصين.

وستمتلك شركة Yildirim Holding AS حصة أغلبية في الميناء، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويقوم إيلي تيلس، مدير كبير في عمليات الموانئ والسكك الحديدية الإسرائيلية، بتجميع تحالف المستثمرين، فبالإضافة لشركة Tilles ستقوم شركة GraeStone Logistics، ومقرها الولايات المتحدة، وشركة Global Ports Holding، التي تتخذ من لندن مقرا لها والمملوكة لشركة الاستثمار التركية Global Yatirim، بتجميع مقدمي العروض الآخرين لميناء حيفا.

وتريد الحكومة الإسرائيلية بيع ميناء حيفا مقابل ملياري شيكل (590 مليون دولار). ويعمل مسؤولون أمريكيون على إيجاد شركات أمريكية للمشاركة في الصفقة.