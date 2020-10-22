أول تعليق من روسيا على اتهام واشنطن لها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

أعربت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، عن رفضها الاتهامات بشأن تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال" الروسية، قال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين يأسف لمزاعم جديدة لا أساس لها من الصحة تفيد بأن روسيا تتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال بيسكوف للصحفيين عندما طلب منه التعليق على اتهامات واشنطن: "يمكننا التعليق على ذلك بالقول إنه مؤسف".

وبحسب المتحدث، فإن الاتهامات "تتداول كل يوم، وكلها لا أساس لها من الصحة".

وقال بيسكوف إن أحدث الاتهامات الموجهة لروسيا مرتبطة "بالعمليات السياسية الداخلية [في الولايات المتحدة] التي لها علاقة بحقيقة أن الانتخابات ستأتي قريبا".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت المخابرات الأمريكية كلا من إيران وروسيا بالحصول على بيانات تسجيل الناخبين الأمريكيين. وفقًا للخدمات الأمريكية الخاصة، يمكن للدول الأجنبية استخدام هذه البيانات لنشر المعلومات التي قد تقوض مصداقية الانتخابات.

وقال مدير وزارة الأمن الوطني الأمريكية، جون راتكليف، إن "إيران أرسلت رسائل إلكترونية لترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بالرئيس ترامب".

واحتدمت المناقشات حول العملية الانتخابية بشكل متزايد في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر، حيث شككت الشخصيات الجمهورية في بطاقات الاقتراع بالبريد، واستخدام صناديق الاقتراع المزيفة لسحب الأصوات في وقت مبكر في كاليفورنيا من بين طرق أخرى.

ونفت كل من إيران وروسيا مرارا الاتهامات بالسعي للتلاعب بالانتخابات الأمريكية.