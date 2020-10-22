تحذيرات من موجة كورونا جديدة في إسرائيل

حذر وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إيدلشتاين، اليوم الخميس، من عودة متسرعة لسوق العمل وتعليق متسارع لإجراءات الإغلاق، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بموجة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، مبينًا أن سيتم العودة المتدرجة للمدارس بغضون 10 أيام.
تأتي هذه التطورات، وسط تباين بين الوزراء بالحكومة بكل ما يتعلق في رفع إجراءات الإغلاق والعودة إلى المدارس والتعليم الوجاهي، حيث أنفض "كابينيت كورونا" دون الحسم بشأن التسهيلات وتخفيف إجراءات الإغلاق وأجل الحسم على الجلسة التي من المقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل.
وعاودت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إلى تكثيف الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم بالأمس إجراء 40915 من الاختبارات أظهرت النتائج أن 2.7% منها كانت موجبة.
وشخصت الوزارة 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، فيما يتواصل التراجع بالإصابات النشطة والحالات الخطيرة، بينما واصلت وفيات كورونا بالارتفاع.
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