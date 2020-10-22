الإمارات تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 114,483 فحص جديد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وصل بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 120,710 حالة، حسب إحصاءات وزارة الصحة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 474 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,550 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 113,364.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت الاثنين الماضي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارًا من غدا الخميس، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق آخر، أعلنت "الإمارات للشحن الجوي"، عن تكثيف استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح "كوفيد-19" الذي ينتظره العالم، وذلك بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي.