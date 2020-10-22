القبض على كويتي أهان مصريا وحبسه بإحدى الغرف

ألقت السلطات الكويتية القبض علي كويتي قام باحتجاز مصري وحبس حريته وأهانه بالإضافة الي تطاوله علي شرطي والبصق عليه حيث تم تسجيل قضيتين بحقه.

وبدأت تفاصيل القصة حينما لاذ مواطن مصري يعمل بجولة الكويت برجال أمن أحد المخافر، طالبًا توفير الحماية له من كفيله الذي انهال عليه بالسب والإهانة، حيث احتجزه داخل إحدى الغرف، وأصر على عدم إطلاق سراحه، إلى أن تمكن بواسطة صديق له من تحرير نفسه والخروج من «السجن»، وانطلق إلى المخفر، وأدلى ببيانات المتهم وذلك وفق ماذكرته صحيفة الراي الكويتية.

وعلي الفور وجه رجال الأمن استدعاء للمواطن إلى المخفر، وعندما وصل، وجه سؤالًا لأحد رجال الشرطة في غرفة الأحوال قائلًا: «شتبون»، الأمر الذي أغضب الأمني، حيث وقعت مشادة بينهما، وصلت إلى درجة تطاول المُستدعى على الشرطي وإهانته، والبصق على وجهه على مرأى من رجال الأمن.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية بانه، وفي ضوء ما أقدم عليه، سُجلت بحقه قضيتان، الأولى قضية حبس حرية وإهانة، والثانية التطاول على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وتقرر حجزه، لاستكمال التحقيق في الملابسات