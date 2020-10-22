عمرها 11 عاما.. تفاصيل سفارة إسرائيل السرية في البحرين

ذكر موقع "والاه" العبري اليوم الخميس أن مسؤولون إسرائيليون أكدوا وجود سفارة لتل ابيب فى البحرين منذ 11 عام.

ووفقا للمسؤولين فان الممثلية الدبلوماسية كانت في المنامة بشكل سري تحت غطاء شركة تجارية لتشجيع الاستثمار.

وقال "والاه" ان الاتصالات لفتح ممثلية اسرائيلية سرية في المنامة بدأت في الاعوام 2007 و2008 بعد اجتماعات سرية اجرتها وزيرة الخارجية الاسرائيلية في حينه تسيبي ليفني مع نظيرها البحريني احمد بن خليفة.

وتابع أنه بعد اشهر من تولي نتنياهو منصب رئاسة الحكومة عام 2009 سجلت الشركة Center For International Development في السجلات البحرينية وعملت بمجال التسويق التجاري وجذب الاستثمارات في البحرين، والتي استخدمت كغطاء للممثلية الاسرائيلية في المنامة.

وغيرت هذه الشركة اسمها عام 2013 الى الاسم الحالي والذي يحظر الكشف عنه لاسباب امنية، وتسوق الشركة نفسها على انها جهة تقدم خدمات لزبائن في اوروبا والولايات المتحدة الذين يرغبون دخل السوق البحرينية بمجالات غير مرتبطة بالنفط.

ويتواجد في مكاتب الشركة بالمنامة دبلوماسيون اسرائيليون يعملون في وزارة الخارجية يحملون الجوازات الاجنبية والذين نشطوا في البحرين طيلة هذه السنوات كرجال أعمال.

ووفقا لـ"والاه" فان مجموعة صغيرة من المسؤولين في البحرين عرفوا بوجودها، وخلال هذه الفترة قام العاملون بها بدفع صفقات تجارية لشركات اسرائيلية في البحرين.