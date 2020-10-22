رد حاسم من روسيا على اتهام تركيا لها بالفشل بحل النزاع في كاراباخ

أقرت الرئاسة الروسية اليوم، الخميس، بعدم التزام الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية وإعلان هدنة إنسانية في المنطقة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال" الروسية، قال المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو تحاول إعادة الوضع في ناغورنو كاراباخ إلى مسار دبلوماسي ولا ترى أي بديل عن الحل السلمي، مشيرا إلى أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتوجيه الوضع الحالي إلى المسار السياسي والدبلوماسي.

وجاءت تصريحاته ردًا إدعاء نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روسيا لا تستطيع حل الأعمال العدائية في كاراباخ وبالتالي هناك حاجة إلى مشاركة أنقرة. وفي الوقت نفسه، صرح المسؤول التركي أن بلاده مستعدة لنشر عسكري إذا طلبت باكو المساعدة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا مقتنعين بأن هذه المشكلة لا يمكن إلا أن يكون لها حل سلمي فقط".

وأعرب المتحدث الروسي عن أسفه نظرا لعدم التزام أرمينيا وأذربيجان بالاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في كاراباخ، التي تم التوصل إليها في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال: "لسوء الحظ، لا يمكن القول بعد أنهم يلتزمون بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية. وقال بيسكوف للصحفيين"

وتعليقا على بيان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال بيسكوف: "لسوء الحظ ، إن الجانبين غير ممتثلين".

أما بالنسبة لمشاركة الدول الثالثة في الأشكال الحالية لتسوية الأزمات، فإن هذا يعتمد بشكل كامل على الإرادة السياسية لأطراف النزاع. هناك جانبان للصراع ، أذربيجان وأرمينيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن الانخراط في حل النزاع والوساطة والمشاركة في الصيغ ممكن فقط بموافقة الجانبين.

وتجدد القتال بعنف في كاراباخ في 27 سبتمبر ، حيث اتهمت كل من أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض بالعدوان.