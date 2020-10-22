تهديدات للناخبين في أمريكا للتصويت لصالح ترامب

أفاد عشرات الناخبين الأمريكيين في مقاطعة ذات أغلبية ديمقراطية في فلوريدا، بتلقيهم رسائل بريد إلكتروني، يُزعم أن مصدرها جماعة يمينية تهدد بـ"ملاحقتهم" ما لم يصوتوا للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، اتصل مسؤولو الانتخابات في ولايتي فلوريدا وألاسكا بسلطات إنفاذ القانون بعدما أبلغ ناخبون مسجلون عن تلقيهم رسائل تهديد تقول: "صوّتوا لترامب وإلا!".

لكن فحص الرسائل، التي تحقق فيها الآن السلطات الفيدرالية، يُظهر أنه تم إرسالها عبر خوادم موجودة خارج الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول مصدرها، وسط مخاوف من ترهيب الناخبين قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات.

وبدأ ناخبون ديمقراطيون في مقاطعة ألاتشوا في فلوريدا، من بينهم 183 شخصا في جامعة الولاية، يتلقون رسائل البريد الإلكتروني صباح الثلاثاء، كما أفاد ناخبون في ولايتي ألاسكا وأريزونا بتلقيهم الرسالة ذاتها.

وتشير الرسائل إلى أنها واردة من مجموعة "براود بويز" اليمينية، وأظهرت عنوان الجماعة، التي تصنفها مجموعات مناصرة للحقوق المدنية كـ"مجموعة كراهية".

وفي تطور آخر ذي صلة، حذر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف من أن روسيا وإيران تحاولان التدخل والتأثير على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، باستخدام بيانات عن الناخبين نجحتا في الحصول عليها، موضحًا أن عملاء إيرانيين ينتحلون صفات مجموعات يمينية متشددة مؤيدة لترامب ويرسلون رسائل بريد إلكتروني للناخبين بغرض التأثير على اتجاهاتهم التصويتية.

وأضاف في تصريحات صحفية، "نحن على علم بحصول روسيا على بيانات ناخبين، والمخابرات الأمريكية رصدت التهديد الإلكتروني الإيراني للتشويش على الانتخابات الرئاسية وسارعت بالرد عليه".

وتابع "إيران أرسلت رسائل إلكترونية لترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بالرئيس ترامب".