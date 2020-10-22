رسميًا.. سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عن تكليف ميشيل عون الرئيس اللبناني لسعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية بالبيعة 64 عضوا.

ويشار إلي أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، كان قد بدأ في وقت سابق، مشاورات مع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي تمام سلام وفؤاد السنيورة، وذلك في إطار المبادرة التي أعلنها لتشكيل الحكومة.

وتدخل الأزمة السياسية في لبنان مفترق طرق، عقب مبادرات عدة لوقف الانهيار الاقتصادي وإجراء إصلاحات جذرية عقب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، فيما لم تستطع القوى السياسية التوافق بشكل كامل لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن "مبادرة الحريري فرضت تغييرًا في الأولويات لدى مختلف القوى السياسية، مستعيدة عناوين المبادرة الفرنسية إنما بتقديم الخيار التوافقي على حكومة الإختصاصيين، وقد يكون ذلك ناتجا عن فشل تجربة مصطفى أديب في التشكيل".

وأضافت: "هذا يعني أن الحكومة المقبلة إذا تألفت برئاسة الحريري بعد تسميته، ستعيد الأمور إلى ما قبل 17 أكتوبر 2019، إنما بهامش يستطيع فيه الرئيس الجديد للحكومة التحرك من خارج القيود التي كانت مفروضة في التسوية السابقة مع الرئيس ميشال عون بعد 2016".

وكانت حكومة سعد الحريري تقدمت باستقالتها في 2019، على خلفية احتجاجات ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأكد الحريري مرارا أنه لن يتولى المنصب مجددا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي دفعه للتراجع عن القرار؟.

والخميس، قال الحريري في تصريحات تلفزيونية: "في البلد هناك 3 مشاريع، مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا مشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه"، وأضاف قائلا: "التمسك بتسمية سعد الحريري من قبل حركة أمل وحزب الله هي فقط لتفادي الاحتقان السني الشيعي"،

وأضاف: "اتهمت بأنني أشكل حكومة الدكتور مصطفى أديب، ولكن وظيفتي كانت فقط تحذير أديب بعدم تسمية أشخاص تستفز أي فريق سياسي"، وأكد أنه مرشح لرئاسة الحكومة "من دو جميلة حدا".

وقال الحريري: "أنا مرشح لرئاسة الحكومة من دون جميلة حدا لدي كتلة نيابية ومعروف من أنا، لكنني لا اهدد واتوعد كما يفعل الاخرين، بعض المنتقدين والمزايدين يريدونني أن أهدد وانا لن أفعل ذلك، أنا ابن رفيق الحريري المعتدل"، على حد تعبيره.

وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق للتدخلات الخارجية في لبنان قائلا: "لا نريد مشاريع خارجية تفرّط بهذا البلد وهذا تاريخ الطائفة السنية، والحاضن الوحيد لجميع الطوائف في لبنان هي الدولة ومؤسساتها"، وأضاف: "علاقتي بالمملكة العربية السعودية لا يهزّها أحد، وسمير جعجع عمل مصلحته وجبران باسيل يتحمّل مسؤولية افشال العهد".