بالاسماء : تنقلات في الامن العام الاردني

دوت الخليج :- اجرى مدير الامن العام عدة تنقلات شملت مجموعة من العمداء والعقداء . اسماء : - العميد محمد محمود محمد من إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى قائمة الضباط المؤقتة. - العقيد ياسر ياسين عيد من مركز إصلاح وتأهيل البلقاء مديرا لمركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام بالوكالة. - العقيد الركن محمد عبدالمجيد محمد من مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام مديرا لمركز إصلاح وتأهيل البلقاء بالوكالة. - العقيد عامر سالم حمود من إدارة التنفيذ القضائي مديرا لإدارة أمن الجسور بالوكالة. - العقيد حيدر محمد عبدالرحمن من إدارة أمن الجسور مديرا لإدارة التنفيذ القضائي بالوكالة. - العقيد أنور عليان رضوان يقوم بأعمال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة بالإضافة لعمله لحين تعيين من يقوم بهذه الوظيفة. - العقيد محمد رسول بادي حمدان من مديرية شرطة الرصيفة مساعدا في مديرية شرطة شمال عمان.

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