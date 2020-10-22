تحليل لقاح أكسفورد أظهر توفير استجابة مناعية قوية لفيروس كورونا

وكان رئيس فريق تجربة لقاح كورونا فى أكسفورد، أكد أنه ستكون هناك حاجة لأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعى حتى الصيف المقبل.

وقال أندرو بولارد، إن الجرعات الأولى من اللقاح لن تكون متاحة على الأرجح حتى العام المقبل- وبعد ذلك فقط للمجموعات الرئيسية مثل الأطباء فى الخطوط الأمامية لعلاج كورونا.