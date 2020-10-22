مشجعة.. تفاؤل أوروبي بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الليبية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تفاؤله بإجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع في ليبيا، ووصفها بـ "مشجعة"، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وكانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع تُعقد في جنيف.

وقالت وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء «الجدية والالتزام» التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثل طرفي النزاع الليبي. فقد بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة، الاثنين، في قصر الأمم في جنيف».

وأعلنت وليامز، التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل: «فتح الطرق والمعابر البرية، التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا»، موضحة أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة، لتأمين فتح هذه المعابر. ويشمل الاتفاق خصوصًا الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولًا إلى أجدابيا.

وطلب الطرفان أيضًا من سلطة الطيران المدني اتخاذ «كافة الخطوات اللازمة» لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية «في أسرع وقت ممكن». وأكدت وليامز، أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي، في وقت تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبالطبع ينتشر وباء «كوفيد- 19» بشكل واسع في البلد.