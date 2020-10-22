65 برلمانيا لبنانيا يسمون سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة

اختار 65 عضوا بمجلس النواب اللبناني رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة والتي أجراها أعضاء مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم في قصر بعبدا الجمهوري.

وحصد الحريري أصوات الرئيسين السابقين للحكومة النائب نجيب ميقاتي والنائب تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى جانب التكتلات النيابية لكل من: تيار المستقبل، وتيار المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار العزم، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الطاشناق، وحركة أمل، بالإضافة إلى 6 نواب مستقلين.

وامتنع 53 نائبا عن تسمية أحد لمنصب رئاسة الوزراء يمثلون التكتلات النيابية لكل من: حزب الله، وكتلة اللقاء التشاوري (النواب السُنّة حلفاء حزب الله) ، وحزب القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر وحليفه الحزب الديمقراطي اللبناني، إلى جانب 4 نواب مستقلين.