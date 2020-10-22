مسرح عمليات.. الجيش الكويتي يحذر من الاقتراب لهذه المنطقة

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الخميس، أن القوة البحرية ستقوم بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ان التجريب يبدأ في الفترة من 25 الى 29 أكتوبر الحالي في (ميدان الرماية البحري) من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساء.
وافادت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بـ(الدفاع) في بيان صحفي بأن ميدان الرماية الذي ستنفذ فيه التدريبات يقع على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه الى عدم الاقتراب من ميدان الرماية البحري المذكور طوال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.
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