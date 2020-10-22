إيران تسجل 5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا و304 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وتستمر التجارب على لقاح Covid-19 الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد، بعد وفاة أحد المتطوعين في البرازيل، حيث لم تقدم هيئة الصحة البرازيلية أي تفاصيل عن الوفاة مستشهدة ببروتوكولات السرية.

وقالت جامعة أكسفورد إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن مخاوف تتعلق بالسلامة، جاء ذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكدت أن المتطوع لم يتلق اللقاح.

يتم إعطاء حوالي نصف المتطوعين في التجربة لقاح Covid-19 الفعلي من جامعة أكسفورد. ويتم إعطاء المجموعة الثانية لقاحًا مرخصًا حاليًّا ضد التهاب السحايا.

لا يعرف المشاركون ولا أسرهم اللقاح الذي يتم إعطاؤهم، حيث يتيح ذلك للباحثين مقارنة نتائج المجموعتين من أجل قياس مدى فاعلية اللقاح.

لقاح أكسفورد لفيروس كورونا يحفز الاستجابة المناعية، حيث قالت شركة AstraZeneca في بيان إنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية ، لكنها "تؤكد أنه تم اتباع جميع عمليات المراجعة المطلوبة".

وأضافت: "يتم تقييم جميع الأحداث الطبية الهامة بعناية من قبل محققي المحاكمة ولجنة مراقبة السلامة المستقلة والسلطات التنظيمية". "لم تؤد هذه التقييمات إلى أي مخاوف بشأن استمرار الدراسة الجارية".