110 آلاف حالة شفاء.. الكويت تسجل 889 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت الكويت اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 119420 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 730 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 798 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 110714 حالة.

ودعت الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من أجل المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وفي سياق المتصل، كشفت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الخميس، ان اجتماع وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح مع ممثلي شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة لبحث جملة مقترحات قدمتها الشركتان في خطة لتنشيط حركة الطيران، أبرزها استقبال المسافرين بشكل مباشر، وتخفيض مدة الحجر إلى أسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية كفحوص الـ«PCR».

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان الاجتماع تضمن مجموعة من المقترحات تمثلت في استقبال المسافرين من الـ34 دولة المحظورة بصورة مباشرة دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما في دولة غير محظورة.

وأضافت أنه تم اقتراح تصنيف الدول الى فئتين الأولى منخفضة الخطورة، والأخرى عالية الخطورة، لاعتماد آلية خاصة بالتعامل مع كل فئة.