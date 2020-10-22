فنان مصري ينجو من حادث سير مروّع في أميركا

كشف الفنان المصري محمد كريم عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى في الولايات المتحدة.

وقال كريم إن الحادث وقع في كاليفورنيا على طريق جبلي، مشيرا إلى أنه في المستشفى، طالبا من معجبيه الدعاء له بالشفاء.

وأرفق الفنان المصري منشوره بمجموعة من الصور للحادث، وبدت فيه سيارته وقد تعرضت لأضرار كبيرة.

جدير بالذكر أن كريم فاز بجائزة أفضل ممثل بالدورة العاشرة لمهرجان موناكو السينمائي الدولي سنة 2012 عن بطولته للفيلم "فيسبوك رومانس".