قالت وسائل إعلام روسية، إن أجهزة الأمن أحبطت هجوما كان يستهدف مؤسسات الحكم فى موسكو.



قالت وسائل إعلام روسية، إن أجهزة الأمن أحبطت هجوما كان يستهدف مؤسسات الحكم فى موسكو. جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أجهزة الأمن الروسية تعلن إحباطها هجوما فى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.