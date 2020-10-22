الصحة العالمية: قلقون من تزايد إصابات كورونا فى قره باغ

وجاء في بيان صدر اليوم الخميس، عن هانز كلوج، مدير المكتب الإقليمي لأوروبا التابع للمنظمة: "منذ أواخر سبتمبر، أدى العنف في قره باغ إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين وإصابة المئات وقتل الكثيرين. ونحن نتعاطف بشدة مع كل أسرة وكل السكان في المناطق المتضررة من النزاع".
وأشار إلى أن "الأعمال القتالية، تساهم بشكل كبير في انتشار كوفيد-19. وستؤدى دورات العنف المستمرة والتشريد اللاحق للسكان، إلى تفاقم الوضع الصحي الخطير بالفعل".
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