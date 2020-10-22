على خلفية تقارير عن زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان مؤخرا تمهيدا لإعلان التطبيع بين الدولتين، كشف موقع "والا" العبري عن أسماء المسؤولين الذين شاركوا في الزيارة المزعومة.
ونقل "والا" اليوم الخميس عن مسؤولين مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن الوفد الذي زار الخرطوم أمس تضمن رونين بيرتس، القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشخصا آخر تم وصفه بمبعوث نتنياهو الخاص إلى الدول العربية، وهو يعرف باسم معاذ.
وأشارت مصادر "والا" إلى مشاركة مسؤولين أمريكيين في الزيارة أيضا، وهما كبير مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ميغيل كوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.
وأفادت تقارير إخبارية عبرية بأن زيارة الوفد إلى السودان جاءت لمناقشة قرار التطبيع بين الدولتين الذي سيتم الإعلان عنه رسميا أواخر الأسبوع الجاري أو أوائل الأسبوع القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط تقارير عن زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى السودان.. تقرير يكشف تشكيلة الوفد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.