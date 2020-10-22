وسط تقارير عن زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى السودان.. تقرير يكشف تشكيلة الوفد

على خلفية تقارير عن زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان مؤخرا تمهيدا لإعلان التطبيع بين الدولتين، كشف موقع "والا" العبري عن أسماء المسؤولين الذين شاركوا في الزيارة المزعومة.

ونقل "والا" اليوم الخميس عن مسؤولين مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن الوفد الذي زار الخرطوم أمس تضمن رونين بيرتس، القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشخصا آخر تم وصفه بمبعوث نتنياهو الخاص إلى الدول العربية، وهو يعرف باسم معاذ.

وأشارت مصادر "والا" إلى مشاركة مسؤولين أمريكيين في الزيارة أيضا، وهما كبير مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ميغيل كوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وأفادت تقارير إخبارية عبرية بأن زيارة الوفد إلى السودان جاءت لمناقشة قرار التطبيع بين الدولتين الذي سيتم الإعلان عنه رسميا أواخر الأسبوع الجاري أو أوائل الأسبوع القادم.