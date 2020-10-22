قريبا ولأول مرة في تاريخ التليفزيون| ترامب يهدد بنشر مقابلته مع "CBS" قبل بثها

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مجددا بالكشف عن تفاصيل مقابلته الجدلية مع شبكة "سي بي اس".

وقال ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأقدم قريبا ولأول مرة في تاريخ التلفزيون تفاصيل كاملة وغير معدلة لمحاولة "الإخراج" السيئة للمقابلة التي أجرتها معي ليسلي ستال في برنامج 60 دقيقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته: "ستشاهد مقاطعاتها وانفعالها المستمر.. قارن إجاباتي الكاملة والرائعة مع أسئلتهم".

وأرفق تراب مع التغريدة مقطع فيديو أعاد نشره كان مصحوبا بتعليق قال فيه إن ليسلي ستال كانت لا ترتدي كمامة في البيت الأبيض بعد لقائها معه.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي بنشر لقطات من مقابلة أجراها مع قناة سي بي إس ضمن برنامج 60 دقيقة قبل بثها المرتقب يوم الأحد، معتبرا أن هذه الخطوة تدخل في إطار "الحفاظ على الدقة" ومقارنتها مع التصريحات الصحفية الأخيرة لمنافسه، جو بايدن.

تعليقات ترامب بشأن نشر البرنامج جاءت في تغريدة على صفحته في تويتر عقب انسحابه من المقابلة مع مراسلة برنامج 60 دقيقة ليسلي ستال في البيت الأبيض الثلاثاء، والتي أكدت شبكة سي بي إس الإخبارية انقطاعها.

ولم تذكر القناة سبب انقطاع المقابلة مع الرئيس الأمريكي في بيان لشركة جوبال نيوز المالكة لقناة سي بي إس.

وأضاف ترامب: "سيتم فعل ذلك لكي يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما إذا ما كانت المقابلة كاذبة وغير موضوعية أم لا. ويجب على الجميع أن يقارنوا هذا الغزو الانتخابي المرعب مع المقابلات الأخيرة لجو بايدن الناعس!".

ومن المتوقع أن يتم بث مقابلة ترامب الانتخابية مع قناة "CBS" الأحد المقبل، وسبق أن قالت وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي قطع حديثه خلال تصوير المقابلة معتبرا أن المواد التي تم تسجيلها كافية للنشر.