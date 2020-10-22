انطلاقة ناجحة.. ألمانيا ترحب بنتائج محادثات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف

أعربت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بـ "الانطلاقة الناجحة" لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في جنيف، داعية الأطراف الليبية لاستغلال تلك المحادثات.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، قالت الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الخميس، إن النتائج الأولية التي ظهرت بعد يومين من المحادثات من شأنها أن تؤدى إلى تخفيف العبء عن السكان الليبيين بشكل مباشر.

وأضافت الخارجية الألمانية أن هذه خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، وتبين أنه إذا اجتمعت الجهات الليبية، بشكل مباشر من خلال جهود وساطة الأمم المتحدة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي داخلي حقيقي.

وجددت دعوتها جميع الأطراف الليبية إلى «استثمار المناخ البناء» لإحراز مزيد من التقدم نحو وقف إطلاق نار مستدام وشامل، متوقعة أن يدعم الشركاء الدوليين هذه العملية دون تحفظ.

وأكدت مواصلة الحكومة الألمانية بذل قصارى جهدها لدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو ما ينطبق على محادثات اللجنة العسكرية، وكذل المحادثات التى ستعقد يوم 26 أكتوبربشأن الحوار السياسي الليبي.

وأمس الأربعاء أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز توصل اللجنة إلى اتفاق في 6 نقاط، وهي «فتح الطرق والمعابر، واستئناف حركة الملاحة الجوية، ووضع حد لخطاب الكراهية، ومواصلة التهدئة، ودعم تبادل المحتجزين، وإعادة هيكلة حرس النفط».