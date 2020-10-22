عائدين من تركيا.. إسرائيل تعلن إصابة العشرات بـ كورونا

أصيب عشرات الإسرائيليين بفيروس كورونا، إثر مخالطتهم أشخاصا عادوا مؤخرا من زيارة تركيا.
وقالت قناة "كان" الرسمية، اليوم الخميس، إنه تم التأكد من إصابة نحو 50 إسرائيليا معظمهم من مدينة حيفا والمناطق الشمالية كانوا قرب سياح عادوا مؤخرا من تركيا.
فيما أوصت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي بتكثيف جهود إخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 2319، فيما وصل عدد المصابين في حالة حرجة إلى 600، من بينهم 226 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.
ومنذ تفشي الوباء، في فبراير الماضي، سجلت إسرائيل إصابة نحو 308 آلاف من بينها نحو 20 ألف حالة نشطة.
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