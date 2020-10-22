الكرملين يأسف للاتهامات الأمريكية الجديدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

أعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف عن أسف بلاده للاتهامات الأميركية الجديدة ضد موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية ، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتهامات باتت ضرورية للعملية السياسية المرتبطة باقتراب موعد هذه الانتخابات.
وأعرب المتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أسف بلاده للاتهامات والتصريحات الامريكية مضيفا" أن مثل هذه الاتهامات تتردد كل يوم، وجميعها لا مبرر لها على الإطلاق " .
وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف اتهم في وقت سابق روسيا وإيران بحصولهما على بعض بيانات تسجيل الناخبين لاستخدامها في تحريض الناخبين وإثارة الفوضى وتقويض ثقتهم في الانتخابات الأميركية.كما اتهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن السبت الماضي السلطات الروسية بالتدخل في شؤون الولايات المتحدة. وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت يوم الإثنين الماضي تُهمًا بالقرصنة الإلكترونية لـ 6 مواطنين روس يشتبه بتورطهم في انتشار فيروس "نوت بيتيا" في عام 2017.
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