مقتل قيادي في داعش على يد قوات مكافحة الإرهاب العراقية

نفذت القوات العراقية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي أدت إلى مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": لليوم الثاني على التوالي، جهاز مكافحة الإرهاب، ينفذ إنزال جوي في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك".
وأضاف رسول: "وقد أسفر عن قتل الإرهابي( ع. م) وهو أحد قيادات عصابات "داعش"، حيث اتسمت هذه العملية بنوعيتها وسرعتها والتي كانت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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