البحرين وإسرائيل يتفقان على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعيًا

وقعت مملكة البحرين، اليوم، الخميس، اتفاقية طيران مع إسرائيل تسمح لكلا الدولتين بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة ركاب أسبوعية بينهما، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين وإيلات.
وسيكون من الممكن أيضا تشغيل 5 رحلات شحن أسبوعية لكل دولة، ويأتي هذا الاتفاق متزامنا مع توقيع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الاتفاق الذي يتيح السماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن جوريون ودبي وأبوظبي.
وأضافت إسرائيل والبحرين بداية الأسبوع الجاري الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال حفل الأحد في المنامة، بعد توصلهما إلى اتّفاق تطبيع بوساطة أمريكيّة الشهر الماضي.
ووقعت إسرائيل رسميًا في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.
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