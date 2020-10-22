السعودية تسجل 401 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الجائحة 343774 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 466 حالة تعافي جديدة ليصبح الإجمالي 330181 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5250 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8343 والحالات الحرجة 791 حالة.

وفي سياق أخر، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من داخل المملكة، مؤكدا عم وجود اي اصابات بفيروس كورونا بين صفوف المعتمرين.

وقال عبدالرحمن شمس، إن آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الشركات المعتمدة، «وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا»، مضيفا أن تطبيق «اعتمرنا» مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة.