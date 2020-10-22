أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وغارات عدوانية على 3 محافظات

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات عدوانية على 3 محافظاتواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 11 غارة على محافظات صعدة ، مأرب ، الجوف، وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 261 خرقاً بينها تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والجبلية و التحيتا وشارع الـ 50 وكيلو 16 ، و 36 خرقاً بقصف مدفعي و 204 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 13 قذيفة مدفعية مثلث العدين في حيس، و بأكثر من 11 قذيفة على جنوب التحيتا، كما قصفت بأكثر من 14 قذيفة هاون شرق حيس وبتسع قذائف هاون قرية الزعفران في كيلو 16.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على مجازة الشرقية في عسير، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بثلاث غارات مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، وأربع غارات على المهاشمة وسوق الثلوث بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

