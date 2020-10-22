أخبار اليمن : أسماء الأوائل .. اعلان نتائج إختبارات الثانوية العامة بنسبة نجاح ٨٤ %

أسماء الأوائل .. اعلان نتائج إختبارات الثانوية العامة بنسبة نجاح ٨٤ %أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة إختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م بنسبة نجاح ٥٦ر٨٤ بالمائة.وأوضح وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء, أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة ١٩١ ألفا و٤١٣ طالبا وطالبة حضر الاختبارات ١٧٨ ألفا و ٨٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٣ ألفا و٣٢٥ طالبا وطالبة ونجح ١٥٠ ألفا و٥٩٧ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٢٧ ألفا و٤٩١ طالبا وطالبة .

وهنأ وزير التربية، طلاب وطالبات الثانوية العامة على نجاحهم في الاختبارات.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في ظل شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان.

واعتبر نجاح الاختبارات بنظامها الجديد " حوسبة الاختبارات" انتصار يضاف إلى انتصارات الجبهة التربوية بفضل تضافر جهود الجميع .

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن الشكر لكافة اللجان العاملة في إعداد وتنفيذ اختبارات الشهادة العامة بأمانة العاصمة والمحافظات وكذا السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية وكل من أسهم في إنجاح العملية الإختبارية .

ولفت إلى تزامن إعلان نتيجة الثانوية العامة مع ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وما يرافق هذه الذكرى العظيمة من احتفالات ابتهاجا بميلاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية.

من جانبه أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، بجهود وزارة التربية في تحديث وتطوير العملية الإختبارية من خلال حوسبتها رغم الصعوبات جراء استمرار العدوان والحصار.. مؤكدا تقديم منح مجانية لأوائل الجمهورية تقديرا لتميزهم.

بدوره أشار رئيس اللجنة العليا للإختبارات نائب وزير التربية الدكتور همدان الشامي، إلى النقلة النوعية التي شهدتها الإختبارات إثر حوسبتها، لتتوافق مع أنظمة التصحيح الالكتروني للقضاء على الاختلالات التي واكبت الاختبارات وأبرزها ظاهرة الغش وتسريب الاختبارات وانتحال الشخصية وتفادي الأخطاء الفنية.

ولفت إلى أهمية نظام حوسبة الاختبارات الذي تم تطبيقه وفق أسس وخطوات علمية لما يحققه من شمولية وإنصاف تضمن للطالب الحصول على استحقاقه الفعلي دون أي انتقاص نظرا لعدم تأثر عملية التصحيح بذاتية المصحح أو الظروف المحيطة فضلا عن الدقة والسرعة في التصحيح وتقدير ورصد الدرجات واختصار الجهد والوقت والتكلفة.

عقب ذلك استعرض الدكتور الشامي أسماء أوائل الجمهورية " علمي ، أدبي ، أنجليزي " .

يشار إلى أنه يمكن الحصول على نتائج الشهادة العامة للمرحلة الثانوية عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم، ابتداء من يوم السبت القادم.

وحسب وكالة (سبأ) فقد حضر المؤتمر الصحفي وكلاء وزارة التربية إبراهيم شرف وأحمد النونو وعبدالله النعمي ومحسن اليافعي وبشرى المحطوري ورئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي ووكيل الوزارة المساعد أحمد عبدالله وعدد من مدراء عموم الوزارة.

