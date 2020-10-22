وزيرة خارجية بلجيكا في العناية المركزة بعد إصابتها بكورونا

أصيبت وزيرة خارجية بلجيكا، صوفي ويلميس، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، في وقت تواجه فيه البلاد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا الذي يسبب هذا المرض.
وقال مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية ورئيسة الوزراء السابقة، اليوم الخميس، إنه تم نقل صوفي إلى العناية المركزة بعد إصابتها بوباء كوفيد-19.
وأوضح المتحدث باسم وزيرة الخارجية أن صوفي، البالغة من العمر 45 عاما، في كامل وعيها وحالتها مستقرة، وفقا لما ذكرته رويترز.
وكانت صوفي قالت، يوم السبت الماضي، إن الفحوص أكدت إصابتها بالفيروس وأنها على الأرجح التقطته من أحد الأقارب وليس من محيط العمل.
وكتب ألكسندر دي كرو، الذي تولى رئاسة الوزراء في أوائل أكتوبر الجاري، على تويتر يقول إنه يتمنى لها الشفاء العاجل.
وأضاف دي كرو: "لا أحد محصن من هذا الفيروس. معا سنهزم كوفيد-19".
يشار إلى أن وزير الصحة البلجيكي كان قد وصف موجة الإصابات الحالية بـفيروس كورونا بأنها أشبه ما تكون بـ"تسونامي"، فيما قررت بروكسل تأجيل كل العمليات الجراحية والتدخل الطبي غير الضروري.
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