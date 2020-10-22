سينظر مجلس اللجنة الاقتصادية الأوراسية، في مسألة استبعاد عدد من البلدان، بما في ذلك تركيا، من قائمة البلدان التي تستخدم نظام التفضيلات الجمركية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، إن نائب رئيس الوزراء الأرمني مير غريغوريان، قدم الاقتراح ليتم ضمه في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة.
وأضاف المكتب الصحفي، أنه "وفقا للمادة 36 من معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد، تسهيلات وتفضيلات في مجال التعرفة الجمركية للسلع المنتجة والمستوردة إلى المنطقة الجمركية للاتحاد، من البلدان النامية والأقل نموا".
وتمت الموافقة على قائمة الدول التي تتمتع بهذه التفضيلات، بقرار من لجنة الاتحاد الجمركي في عام 2009. وتضم القائمة اليوم 103 دول.
ويضم الاتحاد في عضويته كلا من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان، إضافة إلى مولدوفا كعضو مراقب.
وفي حال تنفيذ المقترح الأرمني فقد يشكل ذلك ضربة ثانية للشركات التركية التي تعتمد على التصدير، في ظل المقاطعة السعودية لمنتجات تركية.
وبدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات لمقاطعة هذه المنتجات مع احتدام التوتر بين الرياض وأنقرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد السعودية.. أرمينيا تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية لتركيا بيد الاتحاد الأوراسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.