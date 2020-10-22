فرنسا.. إخلاء محطة قطار في ليون بعد تهديد بقنبلة

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تواجد فريق لتفكيك المفرقعات في محطة قطارات "بار ديو" في ليون بعد تهديد بوجود قنبلة.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، تم إخلاء محطة بار ديو بعد ظهر اليوم الخميس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وفرض طوق أمني حولها.

وأصبحت حركة المرور حولها معطلة بشدة، بالإضافة إلى توقف وصول القطارات من أي محطة.

وذكر شهود عيان وفقًا لموقع "ليون كابيتل"، أنهم شاهدوا امرأة بعبوات مشبوهة في حوالي الساعة 2 ظهرًا في المحطة، فيما يتواجد حاليًا فريق أمني لتفكيك المفرقعات.

ومن جانبه، قال السياسي الفرنسي داميان أباد إنه كان ينوي زيارة والده لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عملية الإجلاء الجارية.

وبعد ذلك، أعلنت الشرطة الفرنسية إلقاء القبض على شخص، على خلفية العملية الأمنية