4 دول عربية تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية لإبرام سلام مع إسرائيل

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن هناك 4 دول عربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية لإعلان السلام مع إسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تريد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع اتفاق سلام مع إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية.

وتتصدر القائمة قطر التي تتمتع بعلاقة وثيقة مع إسرائيل، والذي يعود جزئيا إلى مسألة التعاون بخصوص حركة حماس في قطاع غزة.

والدولة الثانية هي المغرب، التي تنتظر أيضا نتيجة الانتخابات الأمريكية، ففي حال فوز ترامب ستحاول المغرب ربط التطبيع مع إسرائيل باعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

أما الدولة الثالثة هي عمان التي تتمتع بعلاقات غير رسمية طويلة الأمد مع إسرائيل، إلا أن السلطان الجديد يريد التحرك ببطء في مسألة السلام الرسمي مع إسرائيل في الوقت الحالي.

ويتوقع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن تتخذ عمان قرار السلام الرسمي مع إسرائيل، على أساس نتائج الانتخابات الأمريكية.

وسلط التقرير الضوء على أن السعودية، دعمت اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل وستقيم علاقات سلام مع تل ابيب حالاستكمال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.