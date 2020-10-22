العراق يسجل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 2816 حالة شفاء من الفيروس. أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس تسجيل 3899 إصابة جديدة بفيروس " كورونا المستجد.

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