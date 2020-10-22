إعلامي لبناني: تكليف الحريري برئاسة الحكومة بعث بارقة أمل في نفوس اللبنانيين

أكد طارق ابوزينب الإعلامي اللبناني ان اللبنانيون استشعروا ببارقة امل بتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، وخاصة ان اللبنانيين يعيشون في ازمة اقتصادية خانقة.

وافاد ابوزينب في تصريحات خاصة ل صدي البلد بأن أبناء الدولة اللبنانية بإنتظار الرئيس سعد الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما دمره إنفجار مرفأ بيروت، معربا عن اماله بألا يتم عرقله التأليف للرئيس الحريري من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي .

وقال الإعلامي اللبناني : اليوم وبمجرد اعطاء الثقة النيابية للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة انخفض الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية حيث شعر المواطينين اللبنانيين بالنوايا الصادقة للرئيس سعد الحريري وعزيمته للنهوض بلبنان.

وبين ابوزينب ان الرئيس سعد الحريري هو رمز الاعتدال في لبنان حيث يتمتع بمروحة علاقات دولية وعربية قادرة على مساعدة لبنان وخاصة في هذه المرحله الصعبة جدا .