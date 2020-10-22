بطلب من تل أبيب| محادثات بين وزيريّ الدفاع الأمريكي والإسرائيلي

قالت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماكنولتي، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يجري محادثات مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس في البنتاجون.
وتأتي الزيارة، بحسب ماكنولتي، بناء على طلب إسرائيل وتستغرق يوما واحدا.
وينتظر أن تشمل المباحثات التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان جانتس قد زار واشنطن قبل شهر، وبحث مع إسبر التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في ضوء توقيع اتفاق إبراهيم مع الإمارات والبحرين.
وكانت الإمارات قدمت طلبا رسميا لشراء مقاتلات F-35، في أعقاب معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل.
وعارضت إسرائيل صفقة بيع هذا النوع من الطائرات للإمارات أيضا، خشية أن تقوض تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.
وتبلغ تكلفة طائرة من طراز F-35 وهي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، حوالي 80 مليون دولار.
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