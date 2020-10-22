فرنسا.. إخلاء محطة قطار في ليون بعد إنذار بوجود قنبلة

أخلت الشرطة الفرنسية، الخميس، محطة بارديو للقطارات في ليون شرقي العاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إنها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية، مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس. وأوضحت أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة، وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش. وكانت صحيفة "لو بروجريه" المحلية قد ذكرت على موقها الإلكتروني أن امرأة تحمل عدة حقائب هددت بتفجير نفسها.



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