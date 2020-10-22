فرنسا : فرض طوق أمنى فى محطة للسكك الحديدية بعد ورود تهديد

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن فرض طوق أمنى فى محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية فى ليون، عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا فى المحطة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقالت الشرطة المحلية فى بيان لها، إن "عملية أمنية جارية فى محطة سكة حديد بارت ديو فى ليون بفرنسا". وأضاف البيان: "تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من المواطنين والعاملين فيها". وتابع، أن "فريق إبطال مفعول المفرقعات كان موجودا فى المبنى مع إجراء عمليات تفتيش وطوق أمنى فى المكان".

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