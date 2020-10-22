فرنسا تعلن توسيع نطاق حظر التجول الليلي للسيطرة على كورونا

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستكس، اليوم الخميس، توسيع نطاق حظر التجول الليلي ليشمل مزيدا من المدن الفرنسية، وذلك في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس الحكومة الفرنسية إن 46 مليون مواطن فرنسي سيخضعون لحظر التجول الليلي، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأربعاء، تسجيل 163 حالة وفاة و26,676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى 957,421 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 34,048 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتلك هي المرة السادسة التي يتخطى فيها عدد الإصابات اليومية حاجز الـ 25 ألفا خلال 12 يومًا في فرنسا.

ومن المرجح أن تعلن الحكومة الفرنسية عن توسيع حظر التجوال الليلي المفروض حاليًا على العاصمة باريس وثماني مدن رئيسية أخرى.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.