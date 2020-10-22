الرئيس التونسي: التدخلات الخارجية بـ ليبيا تزيد الوضع تعقيدا

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان الذي يجري زيارة عمل إلى تونس.

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين وتنويعه في شتى مجالات ولاسيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وندد الرئيس التونسي، بالعملية الإرهابية الأخيرة بفرنسا، معربا عن استنكاره الشديد لها، داعيًا إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز أساسا على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في ليبيا، فأكد سعيد نجاح الدبلوماسية التونسية في احتضان حوار بين الفرقاء الليبيين في نوفمبر المقبل، لافتا إلى ضرورة أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن الحلول التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده.

وأضاف أنه في حال وجود ضرورة لتتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، مؤكدا أن زيادة عدد الدول المتدخلة يزيد الأمور تعقيدا.