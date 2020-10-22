مقاطعة في وجه الأعداء| متاجر سعودية تستغني عن سلع تركية وتعرض المصرية

بدأت متاجر سعودية بإزالة واستبدال منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات سعودية لمقاطعة هذه المنتجات.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" التركية، ففي أوائل أكتوبر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى "مقاطعة كل ما هو تركي"، مؤكدا أنها "مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك"، وذلك للرد على مواصلة نظام أنقرة العداء على القيادة والبلاد والمواطنين السعوديين.

وعقب هذه الدعوة، أعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها "أسواق عبد الله العثيم" و"تميمي" و"باندا" أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

وقالت "أسواق عبد الله العثيم"، في بيان عبر "تويتر"، إن القرار جاء "تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة"، مؤكدة أن "قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس".

وذكرت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين نفاد المخزون الحالي.

وفي أحد المتاجر في الرياض، عمل موظفون على إزالة منتجات "مصنوعة في تركيا" من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاته وعلب من الخضار المخللة، واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.

وأكدت السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.