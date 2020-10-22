2648 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجلت في الأردن، الأربعاء، 29 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 2648 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 43620، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وارتفع عدد الوفيات الإجمالي بين المصابين بالفيروس إلى 443، بعد وفاة 29 مصابا.
وأعلن عن إصابة حالتان خارجيّتان، إحداهما لأردني قادم من الخارج، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.
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