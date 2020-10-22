مليون إصابة بكورونا في فرنسا
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفا و75 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 111 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 38 أسبوعا.
المصدر: (د ب أ)
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