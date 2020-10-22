مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
اقتحم نحو 81 مستوطنا، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن 81 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات ونفذوا جولات استفزازية، فيما طالب مستوطنين من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" عبر فيديوهات بثوها بطرد دائرة الأوقاف من وقف عملها.
وبث مستوطنون على صفحات ما تسمى منظمات "الهيكل المزعوم" على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مسجلة بالأقصى، تطالب بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها من المسجد الأقصى.
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