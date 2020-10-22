أخبار اليمن : انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.57 في المائة إلى 1913.56 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينيتش، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأونصة، الذي سجله أمس الأربعاء.

في حين انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1916.60 دولار للأونصة.

وارتفعت الأسعار أكثر من 26 في المائة منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.

وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.