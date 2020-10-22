 إيطاليا تسجل 16 ألف حالة إصابة خلال 24ساعة 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل قفزة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 16،079 حالة.

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن إيطاليا تفرض حظر تجول ليلى في العاصمة روما، فيما يدرس رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، إمكانية تطبيق حظر تجول بجميع أنحاء البلاد اعتبارا من نهاية الأسبوع، وهو إجراء اتخذته بالفعل منطقتى كامبانيا ولومبارديا للحد من الإصابات بكوفيد-19 التى ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

كما يدرس رئيس الحكومة الإيطالية بيانات العدوى للساعات الـ 72 الساعة المقبلة لاتخاذ قرار، وكذلك إمكانية توسيع الإجراءات التقييدية التى تم اتخاذها في لومبارديا وكامبانيا لتشمل كامل الأراضى الوطنية، كما سيتم إغلاق صالات الرياضة وحمامات السباحة العامة، بالإضافة إلى مراكز التسوق الكبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع، وعلى الرغم من ذلك، تكمن المشكلة في أن الحلفاء في الحكومة والحزب الديمقراطي (PD) وحركة 5 نجوم (M5S) يختلفون حول أوقات حظر التجول مع التقدميين الذين يفضلون اتخاذ موقف أكثر تشددا.