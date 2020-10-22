كورونا في كندا.. تسجيل 1247 إصابة جديدة  

سجلت كندا 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالى الحالات النشطة "الحاملة للفيروس" إلى 22874 حالة، فيما توفيت 12 حالة جديدة، بحسب فضائية "العربية"، مساء اليوم الخميس.
وأعلنت الدكتورة دينا هينشو رئيسة الخدمات الصحية بكندا أمس الأربعاء عن رقم قياسى من حالات كوفيد-19 بلغ 406 حالات نشطة في يوم واحد، ومن بين المصابين وزيرة الشئون البلدية، تريسى آلار، التى أظهر اختبار الكشف عن الفيروس نتيجة إيجابية لديها.
كما وضع رئيس حكومة المقاطعة، جيسون كيني، نفسه في العزل الصحى رغم أن نتائج الاختبار التى أجراها كانت سلبية.
وسجلت أونتاريو وكيبيك أرقاما قياسية في إصابات كورونا هذا الشهر، وتجاوز العدد الإجمالى لحالات كورونا المؤكدة في كندا 207 آلاف حالة.
وصرح رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الثلاثاء الماضي، بأن معركة كندا ضد الجائحة لم تنته بعد.
وواجهت العديد من المقاطعات الكندية ارتفاعا في عدد حالات كوفيد-19 بعد تراجع عرفته طوال فصل الصيف، وانضمت مقاطعة ألبرتا إلى القائمة بعد كل من أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا ومانيتوبا.
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