إيطاليا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل 16 ألفا و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة في الإصابات اليومية.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت، أمس الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي على العاصمة روما، وذلك في محاولة للسيطرة على زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي بأن هذه القيود ستتيح مواجهة الزيادة الجديدة في إصابات كورونا، كما أنها ستحمي البلاد من الإغلاق العام الذي يعرض الاقتصاد للخطر.

وتنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة، والسماح لوجود 6 اشخاص فقط على الطاولة، وإغلاق الأبواب منتصف الليل.

فيما ستغلق الحانات أبوابها في السادسة مساء، وسيعمل 75% من موظفي الإدارات العامة من منازلهم، وتوصية القطاع الخاص بالقيام بنفس الشئ.