ولم تدل شركة AstraZeneca بتعليق رسمي على هذه القضية. وأوصت لجنة التقييم والأمن الدولية التي أشرفت على المحاكمة باستمرارها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن وفاة المتطوع البرازيلي لم تكن بسبب التجربة لأنه تلقى دواءً وهميًا، وليس لقاحًا بحد ذاته.
وبحسب ما ورد كان المتطوع طبيبًا يبلغ من العمر 28 عامًا، وتوفي نتيجة للمضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.
وتعتبر شركة AstraZeneca هي واحدة من الشركات الرائدة في سباق لقاحات كوفيد 19، واجتاز اللقاح مرحلتين من ثلاث مراحل من تجربة اللقاح. وتجري المرحلة الثالثة حاليًا في المملكة المتحدة والبرازيل والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسهم استرازينكا بنسبة 1.5٪ بعد وفاة متطوع لتجريب لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.