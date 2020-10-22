انخفاض أسهم استرازينكا بنسبة 1.5٪ بعد وفاة متطوع لتجريب لقاح كورونا

ولم تدل شركة AstraZeneca بتعليق رسمي على هذه القضية. وأوصت لجنة التقييم والأمن الدولية التي أشرفت على المحاكمة باستمرارها.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن وفاة المتطوع البرازيلي لم تكن بسبب التجربة لأنه تلقى دواءً وهميًا، وليس لقاحًا بحد ذاته.

وبحسب ما ورد كان المتطوع طبيبًا يبلغ من العمر 28 عامًا، وتوفي نتيجة للمضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

وتعتبر شركة AstraZeneca هي واحدة من الشركات الرائدة في سباق لقاحات كوفيد 19، واجتاز اللقاح مرحلتين من ثلاث مراحل من تجربة اللقاح. وتجري المرحلة الثالثة حاليًا في المملكة المتحدة والبرازيل والهند.