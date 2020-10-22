الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، تسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد الأعلى منذ ظهور الفيروس.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن حظر شامل كل يوم جمعة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الخصاونة إنه تم فرض حظر خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات و 11 للافراد وحتى السادسة صباحا.
وأضاف أنه سيتم إصدار أوامر دفاع تحدد عدد الاشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم، لافتا إلى استمرار التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.
فيما قرر رئيس الجامعة الهاشمية بالأردن، الدكتور فواز العبدالحق، تعطيل أعمال الجامعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بعد ظهور إصابات بين عدد من موظفيها بفيروس كورونا.
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